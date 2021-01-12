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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021.. الشروط والأوراق المطلوبة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:19 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
الدستور
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ننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 12-1-2021 وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021، حيث كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن تقديم طلبات التوظيف تتضمن 11 وظيفة مختلفة من مؤهلات مختلفة أيضا.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021

ومن وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 المطلوبة ضمن ما أعلنته على أن يكون أخر موعد للتقديم في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ الإعلان في 3-1-2021، أى سيكون فى يوم 18 يناير 2021، كم توفر وظائف لأكثر من مؤهل، بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع للعمل بالمركز الرئيسي كالاتي: -

1- سائق، محو أمية على الأقل، يحمل رخصة مهنية.

2- أخصائي تربية فنية من خريجي كلية الفنون الجميلة أو من إحدى المعاهد المتخصصة في التربية الفنية.

3- فرد أمن، مؤهل متوسط

4- أخصائي اجتماعي، بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس اداب اجتماع.

5- تربية رياضية بكالوريوس تربية رياضية.

6- أخصائي نفسي ليسانس آداب علم نفس.

7- عاملة، محو أمية على الأقل.

8- موظف تمريض، دبلوم تمريض على الأقل.

9- خدمات معاونة محو أمية على الأقل.

10- أخصائي حاسب آلي، بكالوريوس حاسب آلي أو مؤهل عالي مناسب.

11- أخصائي تربية موسيقية، مؤهل عالي مناسب في مجال الموسيقى.

شروط وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021

1 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 35، تأدية الخدمة العسكرية (ذكور).

2 - أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 

1 - تقديم طلب باسم (السيد اللواء مهندس مدير تنفيذي المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع).

2 - يتم إرفاق السيرة الذاتية.

3 - صورة المؤهل.

4 - صورة شهادة الميلاد.

5 - صورة بطاقة الرقم القومي.

6 - موقف التجنيد للذكور.

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يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على إنهاء العمالة غير العاملة في الدولة وتحسين معيشة المواطنين رغم ماتمر به مصر من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم في النصف الثاني من شهر ديسمبر من العام 2019، ليأتيفي مصر في النصف الأول من مارس من العام 2020، ولا تزال تعمل الدولة على ان تمحيه نهائيا بمساعدة الامصال المتفق عليها.

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