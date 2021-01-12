التظلم على استبعاد القصد الجنائي في اتهام أحمد عيد بإثارة الفتنة

قال محمد رشوان المحامي، أنه قرر التظلم أمام النائب العام علي قرار نيابة الساحل الجزئية، باستبعاد القصد الجنائي في اتهام احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك بإثارة الفتنة عقب نشره صورة لمدينة بورسعيد مصحوبة بتعلق: "ما تكمل تقليب خوفت ليه".كانت نيابة الساحل، برئاسة المستشار أحمد خطاب، رئيس النيابة، باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من "رشوان"، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وذلك عقب تقدمه ببلاغ للنيابة العامة ضد لاعب الزمالك يتهمه بإثارته للفتنة وتكدير السلم العام.وذلك عقب نشره صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي من صفحة تابعة للنادي المصري البوسعيدي عبارة عن صورة من خريطة جوجل لمدينتي بورسعيد والإسماعيلية مكتوب عليها: "ما تكمل تقليب خوفت ليه"، في إشارة منه إلى أحداث مجزرة بورسعيد وأن الأهلي لا يذهب للعب في هاتين المحافظتين.