خبراء الصحة العالمية في منشأ كورونا الخميس

أعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، أن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيصلون إلى مدينة ووهان الصينية الخميس، لكن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي قبل الشروع في تحقيقهم في منشأ وباء (كوفيد-19).وتعد المدينة الصينية، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أول مكان في العالم يرصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2019.وأدى الوباء، الذي لم يكن آنذاك معروفا، إلى مقتل نحو مليوني شخص حول العالم.وتعتبر زيارة الخبراء الـ10 في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية عن انتشار الوباء، الذي نجحت الصين في القضاء عليه إلى حد كبير، ولكنه لا يزال منتشرا في أماكن أخرى.