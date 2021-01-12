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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:17 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
ياسمين محمود
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ننشر الأوراق المطلوبة والمستندات حول طريقة وخطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية السماح لضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج، ونقلها من بطاقة التموين الخاصة بوالدها، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها البوابة الرقمية وموقع دعم مصر.

خدمات موقع دعم مصر.. بطاقة التموين 2021

ويضم موقع دعم مصر لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين من بينها إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021 وخدمات إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها: "إصدار بطاقة تموين جديدة، وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، تفعيل بطاقة التموين، وإضافة الأبناء والزوجة لبطاقة التموين، فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، ونقل من محافظة إلى أخرى".

ونستعرض في السطور التالية خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021:

- تسجيل الدخول الراغب في إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021 الخاصة به من خلال على موقع بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط التالي:

-يفتح الزوج حساب باسمه وبياناته ورقم هاتفه الخاص والمسجل باسمه.

-يحصل على الرقم السري الخاص بحسابه.

-ثم بعد ذلك ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات من بينها

-إصدار بطاقة تموين جديدة

-إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين

-تفعيل بطاقة تموين

-فصل اجتماعى

-ضم أفراد أسرتى

-نقل من محافظة إلى أخرى.

-يقوم اختيار الزوج باختيار ضم أفراد أسرتي.

-اختيار ضم الزوجة.

-تسجيل بيانات الزوجة، رقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية لوالدها أو البطاقة الموجودة عليها ثم يختار إضافة.

- بمجرد الانتهاء من المرحلة السابقة، ستظهر رسالة تم ضم أفراد أسرتك بنجاح.

- خلال 15 يومًا يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوج.

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