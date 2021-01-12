بسبب أغنية «شكرا».. هجوم كبير رامي صبري

أثار المطرب رامي صبري الجدل خلال الساعات الماضية بعد إطلاقه أغنية "شكرا" بصوته، بالرغم من أنها أصبحت ملكا للمطرب عمرو دياب وشركته "ناي" والتي تتواجد داخل ألبوم عمرو دياب الجديد "إلا أنا".وخلال الساعات الماضية شن عدد كبير من صناع الموسيقى هجوما حادا على رامي صبري، ومنهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي بسبب التعدي على مصنف فني أصبح لا يخصه على الإطلاق.وترددت الأخبار خلال الساعات الماضية عن تعرض رامي للمساءلة القانونية، وأنه بهذا التعدي معرض للحبس والغرامة في حالة تقديم عمرو دياب بلاغا ضده.وقال أحد المصادر داخل جمعية المؤلفين والملحنين، إن شركة ناي فقط هي الوحيدة بمقاضاة رامي صبري متمثلة في عمرو دياب المالك الفعلي للشركة، وأن رامي في حالة التقدم ببلاغ سيكون موقفه ضعيفا أمام القضاء، لكنه أكد وفقا لمعلوماته أن عمرو دياب لم ولن يتقدم ببلاغ، ولم يعقب على الأمر ولن يدخل نفسه في المعركة.