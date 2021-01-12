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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدابير غير مسبوقة في واشنطن قبل أيام من تنصيب بايدن

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:38 م
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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لن يشبه حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن أي احتفال مماثل سابقا، واقتضت الفوضى التى جرت الأسبوع الماضى إجراءات وتدابير وتعزيزات أمنية غير مسبوقة.

ووافق ترامب على إعلان الطوارئ بالنسبة للعاصمة واشنطن من الان وحتى 24 من يناير الجارى، كما أن واشنطن ستكون في إغلاق كامل يوم التنصيب.

وستلتقي وحدات شرطة العاصمة، التي أعلنت التعبئة العامة في صفوفها، الدعم من وحدات خاصة من وزارتي العدل والأمن الوطني متخصصة بالتدخل السريع وتفكيك العبوات الناسفة والتفاوض على إطلاق الرهائن، والتي قد يصل مجموعها إلى نحو 5 آلاف شخص.

وسيتم أيضا رفع حجم المراقبة الجوية لحفل التنصيب والتي توفرها عادة السلطات المحلية والبنتاجون.

وحول تأدية القسم الرئاسي، فكما نص عليه الدستور الأمريكي سيؤديه الرئيس المنتخب، وفي هذا العام يؤديه جو بايدن بوصفه الفائز بالانتخابات الأميركية الأخيرة.

وسيقام حفل التنصيب على درجات مبنى الكونجرس في 20 من يناير، وسيشرف على أدائه رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ويعد القسم الرئاسي إجباري لكل فترة رئاسية جديدة، وهو إعلان رسمي ببدء ولاية رئاسية مدتها 4 سنوات.

ونص القسم كالاتى "أقسم بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة وسوف أقوم بما في وسعي للحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه".

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