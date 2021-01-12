جامعة عين شمس تواصل التعقيم لمواجهة كورونا

قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس، بعمليات التعقيم والرش للمباني الإدارية ومبنى الأمناء المساعدين وإدارة الوقت ومقرات الحركة والنقل ومقرات وزارة الآثار وشركة وادي النيل وكل الممرات والطرقات وملحقات الحرم الرئيسي بالجامعة، في إطار حرص الجامعة برئاسة الأستاذ دكتور محمود المتيني على استمرار عمليات التطهير والتعقيم الشاملة لكل الأبنية والملحقات بالجامعة.وتضمنت أعمال الرش والتطهير تعقيم البوابات الرئيسية والخلفية المخصصة لدخول وخروج الأفراد بالحرم الرئيسي للجامعة، في إطار خطة مجابهة وباء فيروس كورونا العالمي، وحفاظًا على سلامة كل الأطقم الإدارية ومرتادي الجامعة.