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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل سطو مسلح في الخانكة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:14 م
سطو مسلح
سطو مسلح
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشف تفاصيل سطو مسلح على سيارة نقل في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الخانكة من سائق، يفيد أنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل "يعمل عليها" وبرفقته نجله ونجل مالك السيارة، اعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارًا من بندقية آلية فأحدث إصابته، واستولوا على السيارة المشار إليها وهاتفين محمول ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات كرهًا عن قائديها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، دراجة نارية المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وأضافا بتخلصهم من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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