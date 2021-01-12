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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سطو مسلح على سائق وسرقة سيارته بالقليوبية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:19 م
سطو مسلح
سطو مسلح
كتب صلاح حسنى
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شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة سطو مسلح على سائق، حيث قام 3 مسلحين باستيقاف سائق لسرقة سيارته وعندما قاومهم أطلقوا الرصاص عليه واستولوا على سيارته وفروا هاربين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وألقى القبض على اثنين من المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد بورود بلاغ من "سائق" يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل "يعمل عليها" وبرفقته نجله ونجل مالك السيارة اعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا من بندقية آلية فأحدث إصابته واستولوا على السيارة وهاتفي محمول ولاذوا بالفرار.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على اثنين من المتهمين وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها وبندقية آلية ودراجة نارية مستخدمتين فى ارتكاب الجريمة.

وأضافا بتخلصهم من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بالطريق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما وتكليف أجهزة الأمن بضبط المتهم الهارب.

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