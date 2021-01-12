شرطة الكونجرس تحقق في تصرفات رجالها خلال اقتحام المبنى

أعلنت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في بعض تصرفات رجالها خلال أعمال الشغب في "الكابيتول" الأسبوع الماضي، بعد أن خضعت لتدقيق بشأن طريقة تعامل رجالها مع هذه الأعمال.وقال رئيس شرطة الكابيتول بالإنابة، يوغاناندا بيتمان، إن الوزارة "تقوم بمراجعة نشطة لمقاطع الفيديو وغيرها من المواد مفتوحة المصدر، لبعض عناصر ومسؤولي "USCP"، التي يبدو أنها تنتهك قواعد وسياسات الوزارة".وأضافرئيس شرطة الكابيتول بالإنابة: "سيقوم مكتب المسؤولية المهنية لدينا بالتحقيق في هذه السلوكيات لاتخاذ إجراءات تأديبية، تصل إلى إنهاء الخدمة"، مشيرا إلى أنه "تم بالفعل إيقاف العديد من ضباط "USCP" بانتظار نتيجة التحقيقات".