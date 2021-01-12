مخرج «فينج شوي» يكشف تفاصيل مشاركته في مهرجان العين السينمائي

كشف المخرج والممثل المصري محمد فرج، عن مشاركته في مهرجان العين السينمائي الدولي والمقام في دولة الإمارات وذلك من الفترة 23 يناير حتي 27 يناير الجاري، مؤكدا أنه يشارك بفيلم "فينج شوي".وقال "فرج" في تصريحات لـ" الدستور"، إن الفيلم يشارك في تمثيله المخرج والممثل محمد سمير وهو من إنتاج "wavez studios" ومن تأليفه واخراجه، مشيرا إلي أن العمل هو فلسفة صينية نشأت منذ حوالي 4000 سنة مضت وهي فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة، والتصالح مع النفس ومع الطبيعة المحيطة بالإنسان وبذلك يستطيع التعايش بشكل إيجابي بدون توتر.و محمد فرج مخرج مصري خريج اكاديمي الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية، له العديد من الأعمال المسرحية كمخرج، وشارك في العديد في المهرجات الدولية والعربية.