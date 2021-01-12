ضبط 125 طربة «حشيش» بحوزة شخصين في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، من ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين.وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح.تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما وعُثر بحوزتهما على 125 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.