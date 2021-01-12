خطوات حجز موعد السجل التجاري 2021 إلكترونيًا

أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين خدمة إلكترونية للمواطنين منذ يونيو الماضي تتيح للمواطنين كافة التعاملات الخاصة بالسجل التجاري والعلامات التجارية، وذلك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وضمن خطة الحكومة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون إضاعة الوقت والجهد، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات حجز موعد السجل التجاري 2021.





خطوات حجز موعد السجل التجاري 2021

يمكن للراغبين في إتمام أي تعامل في السجل التجاري إتباع الخطوات التالية للحصول عليها إلكترونيا:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا





إنشاء حساب جديد عبر الموقع بتسجيل رقم التليفون المحمول، وكلمة سر وذلك من خلال كلمة ليس لدى حساب





اختيار الخدمة المراد إنجازها إلكترونيا من قائمة الخدمات وهى السجل التجاري





الضغط على كلمة حجز معاملة





يحدد النظام تلقائيا وقت حضور العميل بشكل محدد و ترتيب دخوله





الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة أوراق يقدمها الراغبين في الحصول على سجل تجاري وهى :-





_ طلب استخراج سجل تجاري





_ صورة البطاقة الضريبية أو ما يفيد فتح ملف ضريبي





_ صورة بطاقة الرقم القومي المتقدم لاستخراج سجل تجاري و لشركاؤه إن وجدوا





_ عقد يثبت الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم ممارسة النشاط التجاري من خلاله





_ شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري





_ صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم





مميزات الحجز المسبق لكافة معاملات السجل التجاري

يعد النظام الإلكتروني الذي أطلقه جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين وسيلة حديثة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث يتح الحجز المسبق إلكترونيا حضور صاحب الخدمة قبل موعده بـ 10 دقائق فقط منعا لتضيع الوقت والجهد ومنع تكدسات العملاء في أمام مقرات الجهاز حيث أتاح الموقع الإلكتروني الجديد حجز موعد السجل التجاري 2021 مسبقا.





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