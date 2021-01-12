«المفوضية الأوروبية» تطلب إيضاحات حول خطة إنشاء شركة طيران إيطالية جديدة

قالت وزارة المالية الإيطالية اليوم الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية طالبت الحكومة الإيطالية بتقديم إيضاحات حول مدى انفصال الكيان الاقتصادي لشركة الطيران الإيطالية الجديدة "آي.تي.أيه" عن شركة الطيران المفلسة أليتاليا التي ستخلفها كناقل وطني لإيطاليا.وبحسب خطاب مفوضية حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإيطالية، فإنه يجب بيع أصول شركة أليتاليا المفلسة بطريقة شفافة ودون تمييز لأي مشتر. كما طلبت المفوضية تفاصيل هيكل مساهمين الشركة الإيطالية الجديدة حتى 2025 وخطتها الاقتصادية بشكل محدد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة المالية الإيطالية القول إن موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة إنشاء شركة الطيران الإيطالية الجديدة ستكون مشروطة بإيضاحات هذه النقاط.