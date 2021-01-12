الحكم في استئناف مودة الأدهم وحنين حسام اليوم

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم في استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم حبسهما عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، اعتدت المتهمتان الأولى والثانية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت الأولى صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.وأعلنت الثانية عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي"، ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.