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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عن دار نشر " دار الاسلام" صدر للكاتب المسرحى حسام الدين شعبان مسرحيته الثالثة" ميرا بهاى " و هى المسرحية الثالثة بعد مسر حية "قيس وليلى فى بورتو قريش" والتي صدرت عن دار نشر "كتبنا" والمسرحية التراثية الكوميدية الساخرة "جحا وتيمور والوزير مستور"والصادرة عن دار نشر"ابن معيط." " "ميرابهاي"تدوراحداثها في إطار فانتازي ساخر ، يتخذ فية المؤلف تيمات المفارقة

«ميرا بهاى».. مسرحية جديدة لحسام الدين شعبان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:50 ص
حسام الدين شعبان
حسام الدين شعبان
حسين عبد الرحيم
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عن « دار الإسلام» للنشر، صدر للكاتب المسرحي حسام الدين شعبان مسرحيته الثالثة «ميرا بهاى»، وهي المسرحية الثالثة بعد مسر حية «قيس وليلى في بورتو قريش»، والتي صدرت عن دار نشر «كتبنا»، والمسرحية التراثية الكوميدية الساخرة «جحا وتيمور والوزير مستور» والصادرة عن دار نشر«ابن معيط».

«ميرابهاي» تدور أحداثها في إطار فانتازي ساخر، يتخذ فيه المؤلف تيمات المفارقة والتناص ما بين ألوان مسرحية عدة، كالفارس، والكويدي، والتراجيديا، في ممالك الهند القديمة (هندوسة وهندومين)، وهي ممالك خيالية، حيث يستغل بعض الأفراد ويسمى «فيراد» غياب القائد العظيم «سوشين» وأخيه الملك «ناندا» عن عاصمة البلاد، ويقوم وبمساعدة الشيطان «ماهيشا» بتكوين جماعة عنصرية تستقطب الناس بالأموال وتحاول السيطرة على الحكم بكافة الوسائل الغير مشروعة، ولكن الملك والكاهن يعودان في الوقت المناسب ويستطيعان بمساعدة المخلصين من أبناء «هندوسة» إنقاذ المملكة من أيدي «فيراد» وجماعته، والأهم من ذلك إنقاذ العروسين كوكيلان ومحمد رمز المحبة بين «هندوسة» وجارتها «هندومين» المسلمة.

المسرحية تهدف الى نشر الوئام والسلام بين أفراد المجتمع الواحد مهما تعددت الطوائف والديانات وحتى الأعراق والهويات، هذا مع نبذ وتقليص بل وبتر الأيدولوجيات التى تؤدي للانقسام واللتشرذم والفتن داخل المجتمع الواحد.

حسام الدين شعبان، سبق وأن قدم له قصر ثقافة المنصورة، مسرحيته «جحا وتيمور» التي نالت الاستحسان ونسب مشاهدة عالية بدعم من مسئولي بيوت وقصور الثقافة ورجال اللجنة المركزية بمحافظة الدقهلية، وكذلك مسئولي الهيئة العامة لقصور الثقافة بالوزارة.

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