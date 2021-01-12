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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:54 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021، في الأسواق المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

عالميًا، رتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة طفيفة 0.05%، لتسجل الأوقية 1850 دولارًا، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021


سعر جرام الذهب عيار 24 

واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات هبوطه ليصل إلى 924 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 808 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية انخفاضا إلى نحو 694 جنيها فى نهاية تعاملات سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا اليوم ليسجل 6464 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 27750 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 925 ألف جنيه اليوم.

ويتوقع الخبراء أن يستقر سعر الذهب في مصىر في الفترة الحالية نتيجة استقرار الوضع في الولايات المتحدة والتى يمكن من خلالها ضخ حزمة تحفيز للاقتصاد مما يزيد من الطلب على الدولار ويرتفع سعره مقابل الذهب.

جدير بالذكر أنه كلما ازدادت الأزمات عالميًّا فإن ذلك يؤثر إيجابًا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحة كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة، على العكس منها عالميًّا، إذ تسهم في صعود سعر الذهب والإقبال عليه.

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