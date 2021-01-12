«المرصد السورى»: مليشيات إيرانية تنقل شحنات ضخمة من الصواريخ لدير الزور

نقلت الميليشيات الإيرانية دفعة صواريخ إيرانية إلى ريف دير الزور الشرقي استقدمتها من العراق على متن شاحنات ضخمة.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم الإثنين، عن أن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكة، كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف ديرالزور الشرقي.وقال المرصد، إن الميليشيات الإيرانية والموالية لها تتخذ مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزًا لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفًا من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة والتي يرجح أنه قصف للتحالف الدولي ضد داعش.