أيمن بهجت قمر يطالب بالتحقيق مع رامي صبري

قال الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، إنه يرفض ما فعله المطرب رامي صبري، وذلك من خلال قيام الأخير بوضع صوته على أغنية شكرا التي لحنها عزيز الشافعي وغناها المطرب عمرو دياب.وقال أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته.. أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض.. أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه".وأضاف قمر: "لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع.. هي مش سويقة".