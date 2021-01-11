المغرب: 24 وفاة و456 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 456 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 452 ألفا و988 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 4 ملايين و621 ألفا و23 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف و767 حالة.كما تم تسجيل ألف و110 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 426 ألفا و6 حالات.