البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندي في واشنطن السبت

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه، أن البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن بحلول يوم السبت المقبل.وأضافت الشبكة أن القوات التي تم تخصيصها بالفعل لحفل التنصيب بدأت بالوصول.وأوضح المسئول، حسب "سي إن إن"، أن الجيش ينظر حاليًا في طلبات جديدة من حكومة العاصمة وشرطة الكابيتول الأمريكية، ما يعني أن عدد القوات قد يستمر في الزيادة.وكانت "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق أن العدد الفعلي قد يصل إلى 13000 شخص في وقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيعقد في 20 يناير الجاري.