البحرين تدعو قطر لبدء مباحثات ثنائية لحل القضايا العالقة

وجّهت وزارة الخارجية البحرينية، الإثنين، دعوة لنظيرتها القطرية لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية بين البلدين.وأعلنت الخارجية البحرينية، في بيان اليوم، أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة جاءت تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وصولًا للأهداف السامية التي يطمح إليها الجانبان تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".وأوضح البيان أن البحرين قد شكلت لجنتين (لجنة للمتابعة، ولجنة قانونية)، وفقا لما نص عليه بيان العلا.