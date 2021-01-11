الكونجرس يطرح مشروع عزل ترامب.. والجمهوريون يرفضون القرار

طرح النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الإثنين، رسميا مشروع قرار عزل الرئيس دونالد ترامب متهمينه بـ"التحريض على العصيان".من جانبهم أعلن النواب الجمهوريون بمجلس النواب عن رفضهم مقترح الديمقراطيين طلب تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس ترامب وتولي نائبه مايك بنس مكانه لحين تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة في 20 يناير الجاري.يأتي ذلك على خلفية اتهام ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس الأمريكي الأمر الذي أدى لوقوع أحداث فوضى.