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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في عيد ميلاد نهى العمروسي.. حياة مليئة بالأزمات والمحاكم

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:26 م
نهى العمروسي
نهى العمروسي
حسن أمين
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يحل اليوم 11 يناير عيد ميلاد الفنانة نهى العمروسي، والتي تحتفل بمرور 58 عاما من عمرها.

وتعرضت الفنانة نهى العمروسي للعديد من الأزمات خلال حياتها على المستوى الشخصي، وكانت البداية منذ تزوجها من الفنان الراحل مصطفى كريم والذي تعرض للإصابة بمرض السرطان ووافته المنية متأثرا بمرضه، وكانت قد أنجبت منه ابنتها "نازلي" وهي في الرابعة من عمرها مما أدى إلى تحملها المسؤولية وقيامها بدور الأم والأب في آن واحد.

وفي عام 2014 اتهمت نهى العمروسي ظلما في قضية تعاطي مخدرات وتم حبسها على ذمة القضية مع مجموعة من الشباب لاتهامهم بتعاطي مخدر الهيروين وأثرت تلك القضية سلبا على شهرتها في الشارع المصري خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "حكاية حياة" للنجمة غادة عبد الرازق.

وقضت نهى العمروسي حوالي نصف شهر داخل سجن القناطر على ذمة تحقيقات القضية، وتم إخلاء سبيلها حتى أثبتت براءتها في عام 2016.

وتوالت الأزمات على حياة نهى العمروسي بعد أن أدرج اسم نجلتها نازلي العام الماضي ضمن قائمة أسماء المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفندق الفيرمونت، وتشمل قضيتين واحدة بتهمة تعاطي المخدرات، أما قضية الفيرمونت الرئيسية بها أكثر من واقعة اغتصاب.

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل ونازلى مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسى على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

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