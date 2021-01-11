وزيرا خارجية فرنسا والأردن يغادران القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم، وزيرا الخارجية الأردني والفرنسي، عقب زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدًا، شاركا خلالها في اجتماع وزاري رباعي يضم أيضًا وزير خارجية ألمانيا، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية.وغادر السفير الأردني أيمن الصفدي على متن طائرة الخطوط الجوية الهاشمية الأردنية المتجهة إلى مطار عمان، حيث تم إنهاء إجراءات مغادرته بصالة رقم 27 بمطار القاهرة الدولي، وكان في وداعه مسئولو السفارة بالقاهرة.كما غادر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على متن طائرة الخطوط الجوية المتجهة إلى باريس، حيث كان في وداعه مسئولو وزارة الخارجية المصرية.