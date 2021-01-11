الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة نهارًا.. والقاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وأشار الخبراء في بيان، اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء.وأضافوا أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 17الإسكندرية 25 17وادى النطرون 26 16طنطا 26 16شبين الكوم 26 16دمنهور 25 15بلطيم 27 17مطروح 24 14السلوم 24 13سيوة 25 13بورسعيد 25 18دمياط 25 18الزقازيق 26 17المنصورة 26 16الإسماعيلية 27 16السويس 26 16العريش 26 14رفح 25 14رأس سدر 25 17نخل 26 09نويبع 24 22طابا 25 18كاترين 19 08الطور 26 15شرم الشيخ 26 20الغردقة 27 19مرسى علم 26 18الفيوم 26 14بنى سويف 27 13المنيا 27 11أسيوط 28 12سوهاج 28 13قنا 29 14الأقصر 30 13أسوان 30 12إدفو 30 12أبوسمبل 29 13الوادى الجديد 29 13شلاتين 28 18أبو رماد 27 18حلايب 25 19رأس حدربة 25 20