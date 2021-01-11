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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة نهارًا.. والقاهرة 26

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:02 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء في بيان، اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وأضافوا أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
الإسكندرية 25 17
وادى النطرون 26 16
طنطا 26 16
شبين الكوم 26 16
دمنهور 25 15
بلطيم 27 17
مطروح 24 14
السلوم 24 13
سيوة 25 13
بورسعيد 25 18
دمياط 25 18
الزقازيق 26 17
المنصورة 26 16
الإسماعيلية 27 16
السويس 26 16
العريش 26 14
رفح 25 14
رأس سدر 25 17
نخل 26 09
نويبع 24 22
طابا 25 18
كاترين 19 08
الطور 26 15
شرم الشيخ 26 20
الغردقة 27 19
مرسى علم 26 18
الفيوم 26 14
بنى سويف 27 13
المنيا 27 11
أسيوط 28 12
سوهاج 28 13
قنا 29 14
الأقصر 30 13
أسوان 30 12
إدفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 29 13
شلاتين 28 18
أبو رماد 27 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 20

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