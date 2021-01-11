وزير إعلام اليمن: تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يحمي المدنيين من جرائمهم

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، إن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيحمي المدنيين من جرائمهم.وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية بالقرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية.وأكدت أن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضًا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع، والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، فما قامت به هذه الجماعة من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من تفجير للمنازل ودور العبادة، واضطهاد الأقليات الدينية، وتهجير المعارضين والمنتقدين لممارساتهم واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين وحصار المدن واستهداف المدنيين عشوائيا وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية وتدمير المؤسسات الاقتصادية في اليمن.