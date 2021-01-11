إيران تطالب الإنتربول بتسليم 4 متهمين باغتيال العالم النووى فخرى زاده

طالبت إيران من الشرطة الدولية "الإنتربول"، اليوم الإثنين، إصدار نشرة حمراء ضد 4 أشخاص متهمين باغتيال حسن فخري زاده، مسئول برنامج التسلح النووي الإيراني خلال الفترة الماضية.وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، مهدي حاجيان، إن طهران طلبت من الشرطة الدولية "الإنتربول" إصدار نشرة حمراء ضد 4 أشخاص متهمين باغتيال حسن فخري زاده، مسئول برنامج التسلح النووي الإيراني، في 27 نوفمبر الماضي.ولم يذكر حاجيان هوية هؤلاء الأشخاص وفي أي بلد يقيمون، لكن مسئولين إيرانيين أعلنوا في وقت سابق تحديد هوية المتهمين واعتقالهم.وتناقضت أنباء الاعتقالات مع ما أعلنه بعض المسئولين الآخرين حول اغتيال فخري زاده تم بسلاح أوتوماتيكي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، دون أن يكون هناك أحد في مكان الحادث.وكان حسين أمير عبد اللهيان، مساعد الشئون الدولية لرئيس البرلمان الإيراني، قد قال إنه تم "التعرف على بعض منفذي الاغتيال واعتقالهم".