كمامات بيلوسى تزيد أناقتها وتحمل أفكارًا ضد سياسة ترامب

بجانب وقوفها بجرأة فى وجه الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حرصت رئيسة البرلمان الأمريكى «نانسى بيلوسى» على الحفاظ على أناقتها وتناسق ألوان ملابسها مع الكمامة.ورغم تقدمها فى السن إلا أنه يعرف عن بيلوسى اهتمامها الكبير بأزيائها، حيث تحرص دوما على الظهور بشكل ملفت وأنيق، وزاد هذا الحرص مع ظهور جائحة كورونا.وتختار بيلوسي، البالغة من العمر 80 عاما، كمامات بألوان جريئة وأشكال مختلفة متماشية مع ملابسها، محولة إياها إلى قطعة من قطع الاكسسوارات التي تحملها، الأمر الذي يزيد من أناقتها.ولم يقتصر دور الكمامة على الأناقة فقط، إلا أن لها طريقتها الخاصة في بعض الأحيان للتعبير عن آراء ومواقف مناهضة لسياسات ترامب.وأوضح موقع «إنسايدر» أن اختيار بيلوسي ارتداء أقنعة نابضة بالحياة يميزها عن القادة السياسيين الآخرين، الذين يختارون عادة أقنعة عادية تحمل العلم الأمريكي.