وفاة أمين عام اتحاد القوي الصوفية

أعلن اتحاد القوي الصوفية، اليوم الأثنين، وفاة آمينه العام الدكتور عبدالله الناصر حلمي، صباح اليوم، عن عمر يناهز 62 عامًا، وسوف يتم تشييع الجثمان في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث سيدفن بمقابر العائلة بالقاهرة، ولم يتم تحديد مكان العزاء بعد.ويعد "عبدالله الناصر حلمي" من الشخصيات الصوفية التي ظهرت خلال ثورة 25 يناير، حيث أعلن عن تأسيس اتحاد القوي الصوفية من أمريكا، وأعلن مشاركته في الثورة في 2011، ووشارك "حلمي" في الثورة على جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كان في مقدمة القيادات الصوفية التي نزلت إلى ميدان التحرير وأعلن تأييده لثورة 30 يونيو ورفضه لحكم جماعة الإخوان، حيث طالب وقتها بمحاكمة جميع رموز التنظيم.