موعد عيد الغطاس 2021





اقرأ أيضا:









ننشر موعد عيد الغطاس 2021 حيث تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس، يوم الثلاثاء الموافق 19 من يناير الجاري.ويترأس البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي مساء يوم 18 يناير، كمثال ما حدث بعيد الميلاد المجيد، حيث لن يتعدى عدد الحضور عن الـ20 فردًا، وذلك حرصا على عدم وجود تجمعات من شأنها أن تنقل عدوى فيروس كورونا كوفيد 19.