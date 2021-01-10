الأسقف خريسوستوموس يحيي عيد الغطاس بموزامبيق

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بمناسبة عيد الظهور الإلهي 2021 رأس سيادة الأسقف خريسوستوموس القداس الإلهي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في كنيسة الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل في مدينة Maputo بموزامبيق.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.