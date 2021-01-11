ملاحظات على تطوير شارع المنيل بمصر القديمة

أعلن حي مصر القديمة، عن وضع الخطوط النهائية للانتهاء من تطوير شارع المنيل بالصورة التي تليق بتاريخه.وقام اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، بالمرور على شارع المنيل، ووجه بعض الملاحظات للشركة المنفذة بعمل بعض الديكورات والتجميل لأعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى وكذلك إنارة أحواض الشجر الموجودة بها لإظهار جمال الشارع.وكلف اللواء خالد شحاتة، الشركة المنفذة بتجميل ميدان السرايا وميدان القيروان، كما وعدت الشركة المنقذة بالتجميل إهداء آخر منها لحي مصر القديمة وأهالي الحي.