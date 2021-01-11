رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رغم الإغلاق.. الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 40 مليار دولار

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:01 م
الاحتياطي النقدي
الاحتياطي النقدي
سمر عبدالله
طباعة
خطوة نجاح كبيرة يسطرها البنك المركزي المصري بشكل ملموس على الاقتصاد المصري، حيث قفز الاحتياطي النقدي لمصر إلى 40.062 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 841 مليون دولار، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

جاء ذلك عقب تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر في نوفمبر الماضي 39.221 مليار دولار، ما أكد أن الاقتصاد المصري استطاع بتفوق شديد استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا خلال عام 2020، فمنذ ظهور فيروس كورونا سعى البنك المركزي المصري لبناء احتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية بخزائنه، وهو ما تحقق بالفعل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبمستويات غير مسبوقة، بنى البنك المركزي المصري احتياطيات دولية من العملات الأجنبية قبل أزمة فيروس كورونا كوفيد- 19، سجلت في نهاية يناير 2020 نحو 45.4 مليار دولار، مما ساعد مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، بجانب التنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، حيث سجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية عام 2020 نحو 40.06 مليار دولار، رغم أزمة كورونا.

◄ انخفاضات الاحتياطي النقدي خلال 2020

كانت مصر قد بدأت عام 2020 باحتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية بلغ قدره 45.456 مليار دولار في يناير 2020، وعقب إغلاق مختلف الدول وما تبعه من إغلاق للطيران، شهد الاحتياطي النقدي انخفاضا ملحوظا، ليعاود الارتفاع بداية من يونيو وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020 ليسجل 40.06 مليار دولار، مما يؤكد نجاح سياسات الإصلاحات الاقتصادية.

موضوعات متعلقة

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

معهد الفلك: لا خطورة من اقتراب كويكب «2015 NU13» من الأرض

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة