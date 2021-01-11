ضبط 4.5 عسل ودقيق مجهولة المصدر داخل مصنع حلوى بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 4.5 طن "دقيق فاخر – عسل جلوكوز" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الحلوى للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.