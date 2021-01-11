يمنع الصحفيين.. آلية انعقاد جلسات مجلس النواب غير العلنية

نظمت المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، جلسات اللجان النوعية غير العلنية المنعقدة بها، بأن لا يجوز حضورها إلا أعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة.وحظرت المادة أيضا حضور ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.