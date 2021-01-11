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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتح مدرستين في زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:30 ص
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الإثنين، عددًا من المنشآت التعليمية بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، والنائب صقر عبد الفتاح عضو مجلس النواب، والنائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ.

وافتتح محافظ الغربية في البداية مدرسة كفر دمنهور القديم والتي تضم 24 فصلا و4 فصول رياض أطفال بالإضافة إلى حجرتين للمدرسين، حجرة مجالات، مكتبتين، صالة أغراض متعددة، مصلى، حجرة تطوير تكنولوجي، معمل لغات، حجرة مشاهدة، حجرة طبيب، معمل مطور، حجرة مصادر، حجرة مدير، حجرة إدارة، حجرة تحضير، حجرة كمبيوتر وحجرة للإخصائيين.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه المدرسة تم إنشائها بتكلفة 11 مليون و286 ألف جنيه وتخدم أبناء القرية والقرى المجاورة من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

كما افتتح المحافظ مدرسة حانوت الابتدائية الجديدة والمقامة على مساحة 2140 م2 والتي تضم 9 فصول، مكتبة، غرفة مصادر، حجرات لممارسة الأنشطة وحجرة للمدرسين بتكلفة 3 ملايين و685 ألف جنيه.

وأشار المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ خطة طموحة لإنشاء عدد من المدارس الجديدة داخل محافظة الغربية وجاري افتتاح عدد آخر من المدارس خلال هذا الأسبوع.

وأشار الدكتور طارق رحمي باهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء والذي يساهم في إعداد جيل قادر على حمل الراية في المستقبل.
محافظ الغربية يفتح مدرستين في زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ الغربية يفتح مدرستين في زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ الغربية يفتح مدرستين في زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ الغربية يفتح مدرستين في زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ الغربية يفتح مدرستين في زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ الغربية يفتح مدرستين في زفتى بتكلفة 15 مليون جنيه

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