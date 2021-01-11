رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر» يطلق «هاشتاج شجع فراعنة اليد من بيتك»

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:11 ص
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه قبل ساعات من انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد التي تعد من أهم الاحداث الرياضية التي تشهدها مصر، وتعد فخرا لنا جميعا إقامتها في مصر وهي شهادة لنا بقدراتنا علي امتلاك انشاءات رياضية وفقا للمعايير والاشتراطات العالمية.

وناشدت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر بمشاهدة المباريات في المنازل بدلا من المقاهي خشية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد التي تزداد في الأماكن المزدحمة فالبقاء في المنزل حماية لنا ولأولادنا، وتابعت أنه يمكن للأمهات خلق جو مبهج لمشاهدة المباريات وتشجيع أولادهن لمتابعتها، خصوصا انها جاءت في الاجازة، وتابعت كما يمكن جعل أوقات مشاهدة المباريات وقتا أسريا ممتعا
من خلال إعداد سندوتشات وحلويات ومقرمشات اثناء المباريات في أجواء تشبه الرحلات".

ودعا ائتلاف أولياء أمور مصر بمشاركة صور الأبناء اثناء تشجيع مباريات منتخب مصر تحت "هاشتاج #شجع_فراعنة_اليد_من_بيتك"، حتى تظهر للعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهذا اكبر دعاية لنا في الخارج أن مصر امان.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري يقع في المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات السويد والتشيك وتشيلي، ويستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة تشيلي في السابعة من مساء 13 يناير على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 11-1-2021

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021

الصور

image description

الجمال يتفقد العيادات الخارجية في جولة مفاجئة بمستشفى أسيوط الجامعي

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

تراجع أعداد الركاب بـ73% في 2020 في مطار هيثرو البريطاني

باكستان تطلق أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 2021

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة