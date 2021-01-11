«أولياء أمور مصر» يطلق «هاشتاج شجع فراعنة اليد من بيتك»

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه قبل ساعات من انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد التي تعد من أهم الاحداث الرياضية التي تشهدها مصر، وتعد فخرا لنا جميعا إقامتها في مصر وهي شهادة لنا بقدراتنا علي امتلاك انشاءات رياضية وفقا للمعايير والاشتراطات العالمية.وناشدت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر بمشاهدة المباريات في المنازل بدلا من المقاهي خشية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد التي تزداد في الأماكن المزدحمة فالبقاء في المنزل حماية لنا ولأولادنا، وتابعت أنه يمكن للأمهات خلق جو مبهج لمشاهدة المباريات وتشجيع أولادهن لمتابعتها، خصوصا انها جاءت في الاجازة، وتابعت كما يمكن جعل أوقات مشاهدة المباريات وقتا أسريا ممتعامن خلال إعداد سندوتشات وحلويات ومقرمشات اثناء المباريات في أجواء تشبه الرحلات".ودعا ائتلاف أولياء أمور مصر بمشاركة صور الأبناء اثناء تشجيع مباريات منتخب مصر تحت "هاشتاج #شجع_فراعنة_اليد_من_بيتك"، حتى تظهر للعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهذا اكبر دعاية لنا في الخارج أن مصر امان.جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري يقع في المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات السويد والتشيك وتشيلي، ويستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة تشيلي في السابعة من مساء 13 يناير على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.