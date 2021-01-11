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فن

«انت معلم» تقترب من المليار مشاهدة.. و«لمجرد» على أبواب «جينيس»

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:56 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
محمد قدري
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يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لاحتفال عالمي كبير بمجرد وصول مستمعي أغنيته "انت معلم" لمليار مشاهد ليصبح أول مطرب عربي على الإطلاق تحقق أغنية له كل هذا العدد من المشاهدات. وليصبح من حقه الانضمام لموسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية بهذا الرقم.

وكان لمجرد قد ظهر لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام ومواطنه زهير بهلوي ليحتفلا بوصول الدويتو الخاص بهم " لو جه تاني" لرقم 20 مليون مشاهد خلال أسبوع واحد فقط، حيث قاما بتهنئة الجمهور بالعام الجديد وتمنيا زوال وباء الكورونا سريعا واستعادة نشاط الحفلات والمهرجانات، كما لاقت الأغنية لموسيقاها المتميزة المستلهمة من الموسيقى التراثية المغربية الاشهر "الكناوة "حفاوة من الجماهير المغاربية على اختلاف أنواعها.

وكان لمجرد قد فاز الاسبوع الماضي بجائزة افضل مطرب عربي في الاستفتاء الذي أجرته منصة وشبكة ET بالعربي متفوقا على الإماراتى حسين الجسمي والمصري تامر حسني.

ويتواجد حاليا سعد لمجرد بدبى للاتفاق على مشروعاته الفنية التي سيبدأ بها العام الجديد 2021، معربا عن تفاؤله ببدايات العام الجديد وعودته للمارسة نشاطة الغنائي في الحفلات التى يجري التعاقد بشأنها والمنتظر احياؤها عبر العواصم العربية والمنصات الإلكترونية الشهيرة.

وكانت آخر أغاني سعد "عدى الكلام" الأولى له باللهجة المصرية قد حققت 200 مليون مشاهدة خلال خمسة اشهر.

وكان لمجرد قد فاز أواخر عام 2020 بجائزة الدرع الماسي من اليوتيوب كأول مطرب عربي يصل عدد المشتركين في قناته إلى 12 مليون متابع.

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