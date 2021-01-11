استنشاق البخار أحدث حيل مواجهة الزكام عند الأطفال

قالت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين، إن استنشاق البخار يساعد على مواجهة الزكام لدى الأطفال.وأوضحت أن ترطيب الأغشية المخاطية يعمل على إذابة المخاط، ومن ثم يمكن طرده بصورة أفضل.كيفية استنشاق البخار:- يتم ملء إناء به ماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 42 و45 مئوية، ومن المثالي قياس درجة الحرارة بالترمومتر.- يتم تغطية الرأس بمنشفة واستنشاق البخار لمدة لا تزيد على 3 إلى 5 دقائق ليشعر بعدها الطفل بتحسن.- عدم إضافة زيوت طيّارة كتلك المستخلصة من الأوكالبتوس مثلا؛ نظرا لأنها قد تتسبب في تهيج المسالك التنفسية لدى الطفل وشعوره بضيق في التنفس.أسباب الإصابة بالزكام:- التعرض لفيروس الإنفلونزا- انتقال العدوى أثناء تغير الفصول.ما هي أعراض الزكام:1- انسداد الأنف.2- التعب والإرهاق.3- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.4- حالة من الإعياء العام بالجسم.