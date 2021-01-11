سنغافورة تسعى لنشر استخدام «العيدية الرقمية» في الاحتفالات

يسعى البنك المركزي السنغافوري إلى إقناع السكان باستخدام "العيدية" الرقمية بدلا من العيدية النقدية التقليدية خلال احتفالات رأس السنة القمرية، لتقليل الزحام في البنوك والعوادم الناجمة عن طباعة ملايين الأوراق النقدية الجديدة لهذه المناسبة.وبحسب التقديرات فإن عملية توزيع هذه العيدية خلال احتفالات رأس السنة تؤدي إلى انبعاثات غازية تعادل الانبعاثات الناجمة عن شحن 5.7 هاتف ذكي لمدة 5 أيام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.يذكر أن أغلب المواطنين في سنغافورة يتبادلون أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة هدايا نقدية تعرف باسم "هونج باو" وهي عبارة عن أوراق نقدية جديدة توضع داخل مظاريف حمراء.وقالت مؤسسة النقد السنغافورية في بيان اليوم الاثنين، إن هؤلاء الذين يريدون تقديم عيديات نقدية تقليدية خلال احتفالات رأس السنة التي تبدأ يوم 12 فبراير المقبل، باستثناء الذين لا يقل عمرهم عن 60 عاما أو ذوي الإعاقة، سيكون عليهم حجز كمية الأوراق النقدية الجديدة التي يريدونها عبر الإنترنت من خلال 5 بنوك ستجمع طلبات الحجز، مضيفة أنه يمكن سحب هذه الأوراق النقدية بدون حجوزات من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك دي.بي.إس جروب هولدنجز.