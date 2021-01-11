رئيسة مجلس النواب الأمريكي: سنبدأ إجراءات عزل ترامب

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن استعدادها لبدء إجراءات عزل ثانية ضد الرئيس دونالد ترامب ما لم تتم تنحيته من منصبه خلال أيام.وأكدت بيلوسي قائلة "سنمضي قدما في تقديم إجراءات العزل في مجلس النواب ما لم تتم تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور".وقالت بيلوسي للمشرعين، إنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.وشددت بيلوسي على ضرورة التصرف بصورة طارئة، قائلة "هذا الرئيس يمثل تهديدا وشيكا للدستور والديمقراطية".وتابعت بيلوسى "بمرور الأيام، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا، الذي يرتكبه هذا الرئيس، وكذلك الحاجة الفورية إلى التحرك".ومن المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، وفقا لبيلوسى.