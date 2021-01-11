اليوم.. محاكمة «مستريح الشرقية» بتهمة توظيف الأموال

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مستريح الشرقية «ع.ع»، بتهمة توظيف الأموال.وتجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع الأموال التي تحصل عليها منهم.وقال أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ 26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم 48 مبلغًا جديدًا، ليصبح عدد المبلغين حتى الآن، 86 ضحية.