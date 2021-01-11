إمام مسجد بتركيا يدعو لتجربة لقاح «كورونا» على المعارضة أولًا

دعا إمام مسجد في بلدة «أربع» بولاية طوقات شمال تركيا يدعى أيهان كسكين؛ لاستخدا وتجربة لقاح فيروس كورونا أولا على منتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض.وكتب «كسكين» عبر حسابه على موقع «تويتر»: لنستخدم اللقاح على المنتمين لحزب الشعب الجمهوري، فإن ثبتت فاعليته نكون أنقذنا الأمة، وإن هلكوا فسيكون قد تخلص الوطن منهم».يأتي هذا فيما رفع خيري كوجا أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري في بلدة «أربع»، دعوى قضائية ضد إمام المسجد، وقال ان تغريدة الامام «ما هى إلا دعوة وتحريضًا للناس على الكراهية والعداوة والإذلال».وشدد كوجا أوغلو على أنه من غير المقبول مشاركة مسؤول ديني بمثل هذا المنشور، وفقا لما نقلته صحيفة زمان التركية المعارضة.