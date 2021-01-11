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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فندق شهير يعلق التبرعات للمشرعين الأمريكيين الذين عارضوا التصديق على فوز بايدن

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:21 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أكدت "ماريوت" أكبر شركة فنادق في العالم، أنها ستعلق التبرعات التي تمنحها للمشرعين الأمريكيين الذين صوتوا الأسبوع الماضي ضد التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت كوني كيم المتحدثة باسم "ماريوت": "أخذنا في الاعتبار الأحداث المدمرة التي جرت في مبنى الكابيتول لتقويض الانتخابات الشرعية والنزيهة وسوف نوقف التبرعات التي تقدمها لجنة العمل السياسي التابعة لنا لأولئك الذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات".

وأكدت المتحدثة تقريرا استند إلى استطلاع رأي أكثر من 100 شركة بخصوص خطط التبرعات.

وقالت شركة "سيتي جروب" في مذكرة لموظفيها يوم الجمعة اطلعت عليها "رويترز" إنها راجعت مواقف المشرعين الذين قادوا التحرك لعرقلة التصديق على تصويت المجمع الانتخابي ووجدت أنها منحت ألف دولار لحملة السناتور الجمهوري جوش هولي.

وقالت كاندي وولف المسؤولة البارزة في الشركة: "نود أن تكونوا مطمئنين إلى أننا لن ندعم مرشحين لا يحترمون حكم القانون. نعتزم وقف تبرعاتنا في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة الانتقال الرئاسي على أمل أن تخرج من هذه الأحداث أكثر قوة ووحدة".

وكان هاولي والسناتور تيد كروز قد دعوا مجلس الشيوخ إلى رفض أصوات المجمع الانتخابي في الولايات التي صوتت لبايدن.

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