نواب التنسيقية المعينين من رئيس الجمهورية يتسلمون كارنيهات العضوية (صور)

استقبلت أمانة مجلس النواب اليوم، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المعينين بالقرار الجمهوري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.ويستعد النواب لأداء اليمين في جلسة الثلاثاء، والتي دعا إليها الرئيس، لبدء فصل تشريعي جديد، كما يستعد نواب التنسيقية لبرلمان بمفهوم جديد، عبر تكثيف التدريبات للنواب الجدد، ودراسة المشروعات التي سيتم العمل عليها في الفترات القادمة.