اتحاد النقابات الفنية يتكفل بعلاج الفنان على حميدة

قال الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر»، إن اتحاد النقابات الفنية قرر مساعدته والتكفل بحالته الصحية.وأضاف أن الفنان أشرف زكي قرر تكفل الاتحاد به وهو ما أسعد الفنان الكبير.وكان المطرب علي حميدة، صرح في البرنامج نفسه بأنه مصاب منذ عدة أيام بحصوات في المرارة، ويشعل بتعب كبير وعاد إلى مدينته مرسى مطروح.وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أنه خلال الفترة الماضية دفع ١٣ مليونًا للضرائب، مؤكدًا أن ظروفه الصحية والمادية حاليًا غير جيدة ويحتاج للمساعدة للتواجد بمستشفى لتلقي العلاج بها، ما ألم به خلال الفترة الماضية.