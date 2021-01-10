كيف سيطرت الحكومة على التضخم في 2020؟

شهدت مستويات الأسعار فى مصر نوعًا من الاستقرار على مدار عام 2020 ليهبط على إثر ذلك معدل التضخم العام لأدنى مستوياته منذ سنوات، بنسبة 5.1% مقارنة بحوالى 8.5% خلال العام السابق عليه، وفيما يلى نرصد أبرز محطات التضخم خلال عام 2020:سجل التضخم الشهرى مع بداية العام الحالي 2020 ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي، مقابل -0.2% خلال شهر ديسمبر 2019.- هبط معدل التضخم الشهرى خلال شهر فبراير الماضى ليسجل قيمة صفرية للمرة الثانية بشهري فبراير وسبتمبر 2020.- انخفض المعدل دون الصفر ثلاث مرات مسجلًا -0.5% خلال ديسمبر، -0.3% خلال أغسطس، -0.1% خلال يونيو من نفس العام.- سجل معدل التضخم السنوى أعلى مستوياته تأثرًا بجائحة كورونا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بنسب 5.9%، 5%، و6% بالترتيب.- كما سجل المعدل على أساس شهرى أعلى مستوياته خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بنسبة 0.6%، و1% بالترتيب.