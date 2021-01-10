حملة ترويجية لتنشيط السياحة العربية بمصر إبريل المقبل

أعلنت وزارة السياحة أنها ستطلق حملة ترويحية لتنشيط حركة السياحة العربية في إبريل المقبل ومع حلول شهر رمضان المبارك، كما ستطلق حملة آخرى دولية.وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تقوم بنهاية شهر يناير الجاري بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل، حيث أن ما يميز هذه الحملة عن الحملات السابقة، أنها ستعمل على الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة مع مراعاة ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في إطار تطبيق ضوابط السلامة الصحية وصياغة رسائل إعلامية مناسبة لبث رسائل طمأنة وتشجيع السائحين على السفر وزيارة مصر، حيث أن آخر حملة ترويجية متكاملة انتهت عام ٢٠١٨.