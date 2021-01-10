الأنبا إسحق يترأس القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي

صلّى الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، الأحد، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بدير القديس الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.شارك في الصلوات مجموعة من الآباء الرهبان والشمامسة، ودشّن مجموعة من أواني الخدمة، كما تمت عقب صلاة الصلح، رسامة شماسان في رتبة الإبصالتس (المرتل).وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.